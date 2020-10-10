6 شروط لشغل عضوية "الوطنية للصحافة"

حددت المادة الثامنة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر عام 2018، 6 شروط في من يعين عضوا بالهيئة، لا سيما وأنه سيجري تعيين عضو ليحل محل الكاتبة الصحفية الراحلة سامية زين العابدين التي توفيت أمس إثر إصابتها بفيرس كورونا.

وتنص المادة "8" على أن يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة، ما يلي:-

1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.

3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

6- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

وبإعلان الهيئة الوطنية للصحافة وفاة سامية زين العابدين، عضو الهيئة، أمس، يتم تعيين من يحل محلها في الهيئة خلال 30 يوما من قبل رئيس الجمهورية وذلك وفقا لقانون الهيئة، وحدد قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر عام 2018 إجراءات خلو مكان رئيس وأعضاء الهيئة وتعيين من يحل محلهم، وفسرت 4 مواد هذه الإجراءات وهي المواد أرقام 7 و8 و17 و18 من القانون كالتالي:

نصت المادة 7 على تشكيل الهيئة من رئيس و8 أعضاء منهم "عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية"، وقد صدر قرار تشكيل الهيئة الجديد في يونيو الماضي بتعيين سامية زين العابدين باعتبارها من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

ثم نصت المادة الثامنة على الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختياره، بينما نصت المادة 17 على حالات خلو مقعد رئيس أو عضو الهيئة "من بينها الوفاة"، ونظمت المادة 18 طريقة تعيين من يحل محل العضو الذي تعلن الهيئة خلو مقعده بذات إجراءات مادتي 7 و8، خلال 30 يوما.