الوطنية للصحافة تضع خطة لحل الأزمات المالية في المؤسسات القومية

عقد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، سلسلة اجتماعات في مقر الهيئة مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، لوضع خطة عمل لكل مؤسسة، والبحث عن حلول لمشكلاتها المالية.

وقال الشوربجي، في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للصحافة، إنّ الاجتماعات استهدفت التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في كل مؤسسة، وتحقيق تواصل دائم وفعال يسهم في استعادة المؤسسات الصحفية القومية دورها المأمول.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنّه كان حريصا على تخصيص اجتماع لكل مؤسسة للوقوف على المشكلات التي تواجهها على أرض الواقع لوضع الحلول المناسبة لها، موضحا أنّ الاجتماعات شهدت الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير لتقييم أداء كل إصدار.

وتابع الشوربجي، أنّه يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، زيارة لكل المؤسسات الصحفية القومية، ووضع خطة عمل واضحة للمؤسسات الصحفية القومية، لمساعدتها للنهوض من عثراتها المالية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد أوجه الإنفاق المختلفة، ومنح الأولوية الرئيسية لنجاح المؤسسات جميعها، مؤكدا: "لا سبيل سوى النجاح".

وتناولت الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول الأوضاع الحالية للمؤسسات ماليا وإداريا وتحريريا، وسبل معالجة الأزمات التي تمر بها المؤسسات، وتطوير الإصدارات تحريريا والحفاظ على مكتسبات وحقوق جميع الفئات العاملة بها، والاهتمام بتنظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات للصحفيين والإداريين والعمال للنهوض بمستواهم لأنهم الثروة البشرية الحقيقية بالمؤسسات.

وفي النهاية، أعرب عبدالصادق الشوربجي عن دعم ومساندة الهيئة بشكل كامل لجميع المؤسسات الصحفية، مؤكدا الاتفاق على عقد اجتماع شهري مع كل مؤسسة، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد الحضور في الاجتماع رغبتهم الحقيقية للنهوض بالعمل داخل مؤسساتهم، وتوحيد الصف وتنحية أي خلافات، وذلك بتعاون ودعم كاملين من الهيئة الوطنية للصحافة.