صور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم معرضا للمستلزمات المدرسية

أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، معرضا للمستلزمات المدرسية للأعضاء في نادي المهندسين بـ"سابا باشا"، بالتنسيق مع اللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، إن المعرض يستمر ليومين في مقر نادي المهندسين خاص بالملابس ومستلزمات المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد واحتفالات أكتوبر المجيدة.

وأضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية خصصت "كوبونات" خصم تصل إلى 30%، تم إجراء قرعة عليها والاستفادة منها للأعضاء، مؤكدا على حرص اللجنة على إقامة المعارض بأسعار مخفضة للأعضاء لخدمتهم وتوفير لهم كافة السلع داخل مقر النادي.

وأشار عزت، إلى أن المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض التي سيتم تنظيمها من قبل اللجنة الثقافية والاجتماعية للأعضاء وأسرهم.

ونظم نادي المهندسين بالإسكندرية يومًا خيريًا بعنوان "كرنفال التطوع الخيري"، في إطار الدور المجتمعى لنادى المهندسين بالإسكندرية وحرصه على مشاركه أعضاءه وأسرهم فى كافة الأنشطة الترفيهية والخيرية لتنمية روح التطوع والمشاركة بين المهندسين، بالتعاون مع مؤسسة التطوع حياه.

ويشمل اليوم الخيرى حفلات ترفيهية وتعليمية للاطفال وعرض العلوم، فقرة المهرج، والمشاركة في تجهيز شنط مدرسية للاطفال الغير قادرين لتنمية روح التطوع والعمل الخيرى لدى الأطفال وينتهى اليوم بتقديم شهادات تقدير للمشاركين.