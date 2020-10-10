صحة الإسكندرية تنظم حملة مجانية للصحة الإنجابية الأحد

تشارك مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى الحملة القومية التنشيطية التى أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأمراض التساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال، وذلك في الفترة من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان تماما بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التى تشارك فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتا أنه سوف يصاحب الحملة فرق من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لتحقيق فائدة مزدوجة للسيدات المشاركات.

أوضعت الدكتورة منال الشريف، مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - أن الحملة ستتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين: المرحلة الأولي من 11 إلى 15 أكتوبر بمناطق المنتزة و شرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من 18 إلى 22 أكتوبر بمناطق الجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.