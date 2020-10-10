تدريب مكثف لهيئة التدريس بجامعة القاهرة لاستخدام المنصة التعليمية

يبدأ مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بجامعة القاهرة، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوع، بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي IT بالكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart Cu، من خلال خبراء نظام blackboard الدوليين.

الخشت: تطوير شامل لمنظومة الدعم الفني بشريا وتكنولوجيا

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية تطوير منظومة الدعم الفني بكل عناصره وإمكاناته البشرية والتكنولوجية سواء على مستوى كل كلية أو على مستوى الجامعة ككل، إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلاب على استخدام المنصة والاستفادة منها واستغلال امكاناتها في تطوير مهاراتهم التعليمية.

وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism.

نظام للتعليم الذكي يتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظاما من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

يذكر أن جامعة القاهرة كان لها السبق في إطلاق خطة التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل عام 2017، من خلال استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بنجاح، بدأت على مستوى التحول الرقمي بميكنة الإجراءات الإدارية والخدمات الطلابية وطرق التقديم للطلاب بالمدن الجامعية والتنسيق الداخلي للكليات، مرورًا بالتربية العسكرية والكشف الطبي والتحول الكامل نحو الشمول المالي لتمتلك الجامعة مظلة ميكنة إلكترونية واسعة في كافة الجوانب والتعاملات.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة التهنئة لأساتذة جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجيه المتقدمه، مشيدًا بدورهم في إنتاج المعارف العلمية الجديدة من خلال بحوثهم وإضافاتهم العلمية وما يقومون به من جهد في أعداد الاجيال القادمة من شباب الباحثين فضلا عن دورهم التعليمي، مؤكدا على مكانة جامعة القاهرة المتميزة في ريادة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والتطوير في المنظومة العلمية في مصر والذى تأكدت مجددا من خلال فوز أساتذة جامعة القاهرة بـ11 جائزة من 55 جائزة من جوائز الدولة في العلوم والعلوم والتكنولوجية المتقدمة التى تم اعلانها امس بنسبة 20% تغطي كل الجوائز: "التقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، جائزة المرأة التقديرية".