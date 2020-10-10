الأموال العامة تضبط قضايا تهرب جمركي ونصب بـ35 مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط (11) قضية (إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهرب جمركي - تزوير تأشيرات - نصب سفريات - نصب واحتيال على المواطنين - استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي - كسب غير مشروع - غسل أموال) مُتهم فيها 13 شخصًا، ضبط فيها مستندياً قرابة (35 مليون جنيه).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.