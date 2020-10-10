"شيكابالا ورمضان والفانز".. "خناقات" أحمد فهمي عرض مستمر

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بسبب مشاجرة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق الشهير بـ "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الفنان أحمد فهمي، في مشادات كلامية و"خناقات" سواء مع زملاء له بالوسط الفني، أو متابعين له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

فهمي وشيكابالا

كان مصدر لـ "الوطن" قد كشف عن تفاصيل الواقعة التي حدثت منذ ساعات، وبدأت مع دخول أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجيء بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره.

فهمي ونمبر وان

في شهر فبراير الماضي، نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو له من داخل إحدى غرف العمليات، يسخر فيه من إيقاف الكابتن طيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة.

وظهر في الفيديو محمد رمضان معلقًا: الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة.

وعلق "فهمي" على هذه الأزمة، في رده على أحد المشاركين لصورة محمد رمضان داخل المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الدكتور أتوقف ليه؟.. صور له البواسير ولا إيه؟".

فهمي و الفانز

عبر السوشيال ميديا، دخل أحمد فهمي في مشادات كلامية مع متابعيه، للدرجة التي جعلت إحدى المتابعات، تكتب له: إنت بتتكلم كده ليه؟ هو احنا مش فانز والمفروض تحترم رأينا.. ورد عليها "فهمي": رأيكوا في شغلي بس.

ونشر "فهمي"، صورة له وهو على شاطئ البحر، "عاري الصدر مرتديًا نظارة شمس" وعلى ذراعه "تاتو"، ليعلق عليه أحد متابعيه "التاتو ده مش رجولة يا راجل"، ليرد عليه فهمي، قائلًا: "لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان".

ودائمًا ما دخل أحمد فهمي، في مشادات مع بعض المتابعين، بمجرد نشره صور بصحبة هنا الزاهد، وقيام البعض بمعاكستها، ومن ردود "فهمي": يلا ياض من هنا بدال مديك بالجزمة.

وفي تعليق آخر، كتب أحد المتابعين، لـ "هنا": مش كان المفروض أنا اللي على يمينك ده؟"، بمعنى أنه يقف بدلًا من "فهمي" بجوارها، ليرد عليه الفنان: كان المفروض إنت تبقى على حجري.

وبسبب اشتباك أحمد فهمي، المتكرر مع المتابعين، قالت هنا الزاهد، في تصريحات لها، إنها سبق وحظرته من على حسابها فترة، ولكنها قامت بفك الحظر لأن "فهمي قلبه طيب وعفوي جدًا".

وفي الوقت الذي تعرضت فيه ابنة شقيقه كريم فهمي للتنمر، وقيام "كريم" بالرد على المتنمرين، تدخل أحمد فهمي، قائلًا: في حاجة أجي؟.. ليرد شقيقه: خليك إنت، الناس قامت بالواجب.