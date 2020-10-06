فيديو.. أحمد فهمي يشارك في اختبارات لقاح كورونا: محتاجين أعداد كتير

أعلن الفنان أحمد فهمي تلقيه لقاح كورونا من خلال فيديو نشره عبر إنستجرام في مركز طبي القطامية، أثناء مشاركته في اختبارات اللقاح.

وكتب فهمي معلقا على الفيديو "اختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس إننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

تعاقد النجم أحمد فهمي، رسميًا، مع شركة "سينرجي" على بطولة مسلسل جديد، من المحتمل عرضه في رمضان 2021.

ويفاضل فهمي حاليًا بين عدد من السيناريوهات التليفزيونية، وإن كان أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، ومن المقرر الاستقرار على جزئية توقيت عرض المسلسل في رمضان من عدمه، وفقاً لتوقيت انتهاء فهمي من تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية"، الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره.

ويستأنف فهمي تصوير مشاهد "دماغ عالية"، داخل موقع تصوير لم يتحدد بعد، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.