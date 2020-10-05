أحمد فهمي عن تناول لقاح كورونا: سعيد بمشاركتي في التجربة

شارك الفنان أحمد فهمي، بالدراسة المقامة تحت رعاية وزارة الصحة في مركز طبي في منطقة القطامية من أجل دعم الإنسانية، حيث حرص على التطوع لتناول اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أنه يحب أن يشارك جمهوره هذه اللحظة.

ونشر "فهمي"، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه يقوم بفحص الدم ومسحة "بي سي آر" وفحص السكر والضغط ويقيس الطول والوزن، قائلا: "الأمر لم يستمر أكثر من ربع ساعة ولم أشعر بأي أعراض جانبية بعد أن أخذت اللقاح".

وأشار فهمي، إلى أن القائمين على الدراسة سيتابعون معه طوال العام المقبل من خلال الاتصالات الهاتفية أو المقابلات للاطمئنان على صحته، موضحًا: "سعيد جدا بمشاركتي في التجربة دي وحابب أشاركها معاكم".

فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية

وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك@mohpegypt pic.twitter.com/var4ooUXTF — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) October 5, 2020

وكتب أحمد فهمي، في تغريدته: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية".