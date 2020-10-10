كشف ملابسات العثور على جثة بمدينة العاشر وضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية ملابسات العثور على جثة بدائرة القسم وبها كدمات متفرقة، حيث توصلت الأجهزة إلى تحديد شخصية المجني عليه، والذي ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتبين أن أحد أفراد العائلة الثانية، اتفق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجني عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير تحصله على مبلغ (40 ألف جنيه)، وفي سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وعاطل - مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه المتهمين وضبط أربعة منهم وبحوزة اثنين منهم (هاتفي محمول أحدهم يحوي مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قررت زوجة نجل المتهم بأنها قامت باستدراج المجنى عليه لمدينة العاشر من رمضان وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.