"طب الإسكندرية" تشارك في تنفيذ برنامج الجينوم المرجعي المصري

تشارك جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية الطب، في مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، والذي وافق مجلس أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، على البدء في تنفيذه ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمي عن العام المالي 2021.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن برنامج الجينوم المصري هو أكبر برنامج بحثي تتبناه الوزارة في تاريخها ممثلة في أكاديمية البحث العلمي وسوف يكون حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، وأن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا المشروع القومي، وبعد التصديق واستيفاء التعاقدات اللازمة واتفاقيات الشراكة بين التحالف الوطني الذي سيشارك في التنفيذ سيتم تدشين البرنامج فورا.

من جانبه أوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن البرنامج سوف يكون له العديد من العوائد مثل رفع القدرة علي تقديم خدمات الجينوم والطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين ما سوف يؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين، كما يشمل وضع خريطة جينية للأمراض في مصر ما يساهم في وضع عادات غذائية صحية للوقاية من الأمراض وهو ما ينعكس علي تكلفة وجودة الرعاية الصحية، كما يفتح الباب إلي تطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، ويتميز مشروع الجينوم المرجعي للمصريين عن غيره من المشروعات المماثلة على مستوى العالم وتحديد التتابع الجيني لقدماء المصريين.

وبدأ قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة الاسكندرية، بوضع النواة للمعامل والأجهزة والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات التي أعدتها الأكاديمية لتحديد أولويات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا في نهاية شهر يوليو الماضي، وتم تشكيل لجنة من خبراء دوليين لدراسة وتقييم المقترحات المقدمة.