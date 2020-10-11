"الصحة" تعلن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ93.6% وتوجه نصائح مهمة

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفع المعدل ليصل إلى 93.6%.

ومن جانبه قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن ارقام الإصابات بفيروس كورونا فى تزايد على مستوى العالم خلال هذه الفترة والعالم كله مترقب ومتأهب لأي سيناريو وعلينا الحذر.

وتابع حسنى فى تصريحات خاصة لـ"الوطن": يجب توخى الحذر الشديد خاصة مع دخول فصل الشتاء والأبواب المغلقة وأن الفيروس ينشط فى فصل الشتاء، ومن المتوقع زيادة الخوف والقلق باقتراب الشتاء حيث يوجود تقارب وتشابه بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على أهمية أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من انتشار الفيروس، لافتة إلى أن التطعيم لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا ولكنه يقي من التعرض للإصابة بالإنفلونزا.

وجدد "حسنى" مناشدته للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس وهى ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى والبعد عن الأماكن المزدحمة وغسل اليدين وعدم المصافحة أثناء اللقاء والتقبيل والأحضان وغيرها من الإرشادات التى وضعتها منظمة الصحة والعالمية ووزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.