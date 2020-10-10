التعليم العالي: أماكن طلاب "ثانوية كورونا" محجوزة في تنسيق 2020

قال السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بتنسيق الجامعات 2020، موضحا أن الوزارة ملتزمة بما ترسله وزارة التربية والتعليم من نتائج لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن أماكن طلاب الثانوية العامة الممتحنين مؤخرا بسبب ظروف كورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة محجوزة بالكليات والقطاعات المختلفة: "دول كانت عندهم ظروف قهرية وإصابة تمنعهم وقتها".

وكان المجلس الأعلى للجامعات أقر عدد من القواعد بشأن الطلاب الحاصلين على درجات زيادة في امتحانات الثانوية العامة في عدد من القواعد الاتية:

- يتم مخاطبة وزير التربية والتعليم في هذا الشأن بما يتضمن مراعاة أن يكون تقديم تظلمات الطلاب وظهور نتيجة هذه التظلمات لا يتعدى شهرين من تاريخ ظهور نتيجة الشهادات الثانوية العامة.

- في حالة ورود تعديلات جديدة في درجات الطلاب يتم ترشيحهم وفقا لمجموع درجاتهم الجديدة، مع مراعاة ترتيب رغباتهم الأصلية المدونة ببرنامج التنسيق الإلكتروني ويطبق ذلك على طلاب شهادات الثانوية العامة والمعادلة والفنية.

- بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية العامة يتم تعديل ترشيحهم بناء على المجموع الأعلى طبقا لرغباتهم الأصلية وإخطار الكليات الجديدة برفع أسمائهم من الترشح الأول، على أن يقوم مكتب التنسيق بتثبيت ترشيح من يرغب منهم بشرط تقدم الطالب بطلب رسمي بذلك خلال 15 يوما، من تاريخ تعديل ترشحه بناءً على زيادة الدرجات، وفي حالة عدم تقدم الطالب بطلب الاستمرار في الكلية الأصلية المرشح لها من قبل، يعد ذلك موافقة على الكلية الجديدة التي تم تعديل ترشحه لها بناء على زيادة الدرجات.

- بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة في درجات الشهادة الثانوية وكان المجموع ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة أعلى في التنسيق، يتم فتح كتابة رغبات جديدة لهم وإعادة ترشيحهم وإعادة ترشيحهم وإخطار الكليات أو المعاهد بترشيحهم ورفع أسمائهم من الترشح الأول.

- إذا وردت زيادة درجة الطالب بعد بدء الدراسة بالكليات والمعاهد، لا يتم إعادة ترشيحهم، إلا بناء على تقديم طلب إلى مكتب التنسيق وتطبق على من يطلب منهم نفس القواعد.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم، غدا، تلقي تظلمات الطلاب الذين قرروا عدم الاشتراك في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، الذي أتاحته الوزارة للطلاب، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتستمر لجان النظام والمراقبة في فتح باب التظلمات لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد وتنتهي الخميس المقبل، على أن تسدد الرسوم المقدرة بمئة جنيه عن كل مادة في فرع من فروع بنك مصر لحساب صندوق وتمويل المشروعات التعليمية وبنفس الشروط والقواعد التي تم إعلانها سابقا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، نتيجة امتحان الدور الثاني (مؤجلين) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني: "إننا نعلم الطالب الصيد والطبخ ولا نعطه سمكة، ولا يوجد شيء اسمه الإجابة النموذجية"، مشيرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أمس، إلى أن أسئلة الامتحانات بجميع المراحل الدراسية، لن تكون من الكتاب المدرسي وإنما وفقا لفهم الطالب، "والفكرة ليست في الأسئلة والدرجات، ولكن فهم الطالب للمحتوى.

وأصبح الكتاب المدرسي، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، أضعف نقطة في منظومة التعليم الجديدة؛ بسبب تعدد وسائل التعليم والمنصات الإلكترونية، ولا يوجد إجابة نموذجية بعد الآن، وليس من المنطقي أن يعرف الطلاب أسئلة الامتحانات.