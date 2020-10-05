التعليم العالي: 19 امرأة ضمن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 2019

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أكاديمية البحث العلمي التابعة للوزارة، تمنح جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة للتفوق وجائزة النيل وجوائز الدولة التشجيعية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى للمرأة والرواد والشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الهدف من تقديم هذه الجوائز، تقدير العلماء الذين قدموا علمًا ينتفع به أو تشجيع الشباب وصغار الباحثين على المجهود الذين قاموا به.

وتابع: "يجرى الإعلان عن هذه الجوائز في شهر أكتوبر من كل عام، ويفتح باب التقدم، وهناك جوائز مرتبطة بالجهة التي يعمل بها الباحث، وهناك جوائز أخرى يستطيع الباحث أن يتقدم إليها بشكل فردي".

وأشار، إلى أن قيمة هذه الجوائز تفوق المليون جنيه لأكثر من 55 من الباحثين، منهم 19 امرأة حيث يكون لكل مجتهد نصيب سواء أكان الشخص عالمًا أو أنه من شباب الباحثين أو المرأة، لكن المعيار الأهم هو تقديم علوم يستفيد منها المجتمع المصري، حيث تراعي الوزارة معيار إمكانية تطبيق الأبحاث التي تقدم بها الباحثون في هذه الجائزة، من خلال مشروعات تحدث تغييرا حقيقيًا في المجتمع المصري.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بجائزة الدولة "جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، لعام 2019 في مؤتمر عقده صباح اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز النيل وعددها 3 جوائز: "جائزة في العلوم وجائزتان في العلوم التكنولوجية المتقدمة"، بالإضافة إلى جوائز الدولة التقديرية وعددها 10 جوائز (5 جوائز في العلوم في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وخمس جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية".