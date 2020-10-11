حظك اليوم الأحد 11-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج تنقسم إلى 12 برجا، وتختلف الخصائص من برج لآخر، وتستعرض "الوطن" حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل اليوم واجباتك تجاه عملك وأفراد عائلتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تحكّم في إظهار انفعالاتك وقد يساعدك الفلك على اكتشاف عدم إخلاص البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك، وتنجح في إبراز مواهبك وتبدو مقنعا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط لا تتسرع وحاول أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ليومين حتى تتحسن الأحوال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح والربح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تعدك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر اليوم على عدوانيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض مع أجانب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار مواهبك وأموالك وتقنع البعض بدعمك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالمشاعر واليقظة، فقط لا تخلط بين الثقة والغرور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه، ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ويدفعك نحو الاهتمام بواجباتك.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. حاول أن تتفادى الصدام مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.