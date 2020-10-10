حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج الجدي بأن لديها قدرة على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، كم أنها تمتلك حسا عاليا في المسئولية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشويش واضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.