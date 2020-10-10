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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | السبت 10 أكتوبر 2020
برج الحوت

برج الحوت

تتميز امرأة برج الحوت بشخصيتها القوية، إلا أنها تحمله في قلبها الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك، وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.  

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