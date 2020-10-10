حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للاستقلالية ولا يستطيع أن يكون مكبلا بالقيود، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تميل لمراجعة سلوك من حولك وتكتشف معلومات مفيدة وعليك أن تبقى متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.