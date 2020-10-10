أحمد فهمي لشيكابالا: قدامي تحترم نفسك.. الأهلي خط أحمر

قال الفنان أحمد فهمي إن النادي الأهلي بالنسبة له خط أحمر، ولن يسمح لأحد بتجاوزه أيًا كان.

وكانت مشادة كلامية اندلعت بين الفنان أحمد فهمي، وكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب تجاوز الأخير في حق مشجعي النادي الأهلي.

وكتب أحمد فهمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: أنا مش ممثل أهلاوي، أنا واحد أهلاوي بقى ممثل، فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر.

ونشرت "الوطن" التفاصيل الكاملة لواقعة مشاجرة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وكشف مصدر لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدّث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما، بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجئ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "انت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجّه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقاً لتأكيد المصدر.

وتابع المصدر: تدخل أمير مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته.