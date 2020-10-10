زعيم كوريا الشمالية: لدينا صفر إصابات كورونا دون اتخاذ أي إجراءات

عبّر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، السبت، عن فخره بـ"عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة أكثر من مليون شخص، وإصابة ما يزيد على 37 مليونًا آخرين في العالم.

وجاءت تصريحات زعيم كوريا الشمالية خلال خطاب بثه التلفزيون الكوري الشمالي أثناء عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونج يانج، من دون اتخاذ أي إجراءات للتباعد الاجتماعي.

وأكد كيم جونغ أون، أنه "لا يمكن الوقاية من كوفيد-19 من دون الاشتراكية"، على حد تعبيره، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وسجلت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، زيادة قياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الإصابات 338 ألفًا و779 إصابة خلال 24 ساعة، وزادت الوفيات 5514 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفًا.

وسجلت الهند 78 ألفًا و524 إصابة جديدة، وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفًا و906 إصابات، في حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفًا و904 إصابات جديدة.

وسجلت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا، في الثاني من أكتوبر زيادة 330 ألفًا و340 إصابة، وسجلت المنظمة رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بلغ 12 ألفًا و393 وفاة في 17 أبريل.

وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى مكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإجراءات التقييد المفروضة.

وذكر مدير المنظمة الإقليمي لأوروبا، هانس كلوجه، في بيان: "بالاستناد إلى بيانات المسح التي جرى تجميعها من بلدان المنطقة، يمكننا أن نلاحظ، كما كان متوقعًا، أن الإرهاق لدى الذين استُطلعت آراؤهم آخذ في الازدياد، ومن المقدر أنه بلغ الآن أكثر من 60 بالمئة في بعض الحالات".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كلوجه قوله، إن السكان قدموا "تضحيات كبيرة" في الثمانية أشهر الماضية، ومع ظهور أولى الإصابات بكوفيد-19، في إشارة إلى "الخطر الكامن" الذي يهدد حياة الناس.