زعيم كوريا الشمالية يتمنى لترامب الشفاء العاجل من كورونا

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، متمنيًا فيها له وللسيدة الأولى ميلانيا ترامب الشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها الزعيم الكوري الشمالي رسالة إلى رئيس أو زعيم بلد، يتمنى له الشفاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

جاءت البرقية بعد يوم من نشر ترامب على تويتر ما يفيد إصابته هو وزوجته بالفيروس.