يبدأ اليوم.. مواعيد وأماكن أتوبيسات نقل المواطنين لمعرض تراثنا

للعام الثاني على التوالي، ينظم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا، الذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين من جميع محافظات الجمهورية، ليبدأ اليوم الموافق 10 أكتوبر بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له، ويستمر حتى 15 اكتوبر الحالي، على أن يكون موعد فتح أبوابه للجمهور في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، بشكل يومي حتى انتهائه.

ويعد معرض تراثنا أكبر نافذة لتسويق المنتجات، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ووفرت إدارة معرض تراثنا، أتوبيسات لتوصيل المواطنين لمقر المعرض، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أماكن ومواعيد تحرك أتوبيسات معرض تراثنا، وفق الصفحة الرسمية الخاصة بمعرض تراثنا، كالتالي:

أماكن تحرك أتوبيسات معرض تراثنا

أتوبيسات معرض تراثنا تكون موجودة في ميدان التحرير، من أمام موقف go bus، وتمر الأتوبيسات بأرض المعارض في مدينة نصر.

مواعيد تحرك أتوبيسات معرض تراثنا

أول أتوبيس يتحرك من التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية: يتم التحرك في تمام الساعة 10:30 مساء.

ثاني أتوبيس يتحرك من التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية: يتم التحرك في تمام الساعة 11:30 صباحا.

ثالث أتوبيس يتحرك من التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية: يتم التحرك في تمام الساعة 1:30 مساء.

رابع أتوبيس يتحرك من التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية: يتم التحرك في تمام الساعة 2:30 مساء.

خامس أتوبيس يتحرك من التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية: يتم التحرك في تمام الساعة 4:30 مساء.

سادس أتوبيس يتحرك من التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية: يتم التحرك في تمام الساعة 5:30 مساء.

آخر أتوبيس للعودة من المعرض إلى ميدان التحرير يتحرك أحدهم في تمام الساعة 8:30 مساء، ويتحرك آخر في تمام الساعة 9:30 مساء.