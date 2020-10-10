جولة في مركز مصر للمعارض الدولية: يحتضن معرض "تراثنا"

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، معرض "تراثنا"، للحرف اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت رعايته، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يشارك في المعرض حوالي 620 عارضًا و45 جمعية أهلية، من جميع محافظات مصر، ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، ويستمر حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، يوميًا من العاشرة صباحا، حتى العاشرة مساءً، والدخول مجانا.

تنظيم معرض تراثنا، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، والحرف اليدوية؛ لأهميته الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض، لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مركز مصر للمعارض الدولية:

- شيّدته القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية.

- تم افتتاحه في نوفمبر 2018.

- يضع مصر من جديد على الخريطة السياحية للمؤتمرات الكبرى والمعارض العالمية، بما يتميز به من موقع جغرافي متميز جنوب محور المشير، وغرب الطريق الدائري ومدخل القاهرة الجديدة، وبمنطقة استراتيجية تضم قرية أوليميبة وفندقا، ومنطقة للمراسم العسكرية ومسجد ودار مناسبات.

- أولى المعارض التي احتضنها، كان معرض "إيديكس مصر 2018" للصناعات الدفاعية، بمشاركة أكثر من 40 دولة ومئات الشركات المتخصصة في المجال، ويعد الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط إفريقيا، في ديسمبر الماضي.

- يقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على محور المشير.

- يعتبر صرحا حضاريا جديدا، وأُنشئ وفقا لأحدث النظم التقنية والتكنولوجية.

- تبلغ مساحته حوالي 311 ألف متر مربع، أي ما يعادل 74 فدانا.

- تشغل المنشآت من مساحته نحو 23% منها، بما يصل إلى 17 فدانا.

- يضم مجمع القاعات الرئيسية على مساحة أكثر من 60 ألف متر مربع.

- يشمل 4 قاعات عرض بمسطح 10 آلاف متر مربع، وتصل مساحة كل منهم إلى نحو 40 ألف متر مربع.

- تم تجهيزه بكل الإمكانيات الفنية والاحتياجات التقنية من أنظمة الصوت والإضاءة ووسائل العرض، فضلًا عن 2 بلازا داخلية على طابقين بإجمالي مسطح 9500 متر مربع، و4 مداخل استقبال بمسطح 8 آلاف متر مربع، وتضم 4 مناطق إدارية خلفية بمسطح 2400 متر مربع.

- يوجد داخل المركز مبنيين للمطاعم بإجمالي مسطح 3500 متر مربع، ومنطقة البلازا الرئيسية التي تضم مسار الحركة الرئيسي ومنطقة المطاعم المفتوحة، بإجمالي مسطح 11 ألف متر مربع.

- توجد به مناطق مفتوحة تستخدم للعرض المكشوف بإجمالي مسطح 65 ألف متر مربع، ويمكن استخدامها كساحة انتظار سيارات تسع حتى 2200 سيارة.

- يضم 7 مباني للخدمات على مساحة 7 آلاف متر مربع، يوجد بها الورشة والمخازن ومباني الإقامة ومحطة الكهرباء وخزانات المياه.

- جرت أعمال التنسيق الحضاري للموقع العام من خلال الطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة والمشايات والمساحات الخضراء، بإجمالي مسطح 163 ألف متر مربع.

- يصل طول الأسوار أكثر من 2400 متر مربع.

- يحيطه 9 بوابات رئيسية لتنظيم الدخول والخروج ومبنيين لحجز التذاكر.

- احتضن العديد من المعارض، بينها "معرضي القاهرة الدولي للكتاب 2019 و2020، معرض أوتوماك فورميلا 2019، ومعرض لو مارشيه 2019".