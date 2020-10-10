محافظ المنوفية: تلقينا 170 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار المحافظة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين والتيسير عليهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى آخر أكتوبر الجاري وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح.

وكشف محافظ المنوفية أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ 170 ألفًا و224 طلبًا بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من 610 ملايين جنيه منذ بدء الأعمال.

وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيجري ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، وجرى إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات، لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات، وحثهم على التقدم بطلبات التصالح، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.