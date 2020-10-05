محافظ المنوفية يفتتح ميداني "السادات وتحيا مصر"

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ميدان الرئيس الراحل محمد أنور السادات بشارع الإستاد الرياضي، وميدان تحيا مصر، اليوم، بمدينة شبين الكوم بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، بمناسبة احتفالات أكتوبر.

يأتي هذا في إطار حرص المحافظ على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة من خلال رفع كفاءة وتطوير الميادين العامة لإضفاء مظهراً جمالياً يليق بمكانة المحافظة، وقال "أبوليمون" إن المحافظة انتهت من تطوير (15) ميدان ورفع كفاءة الكورنيش و تخطيط الشوارع بشبين الكوم بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية والتمويل الذاتي، وأشاد المحافظ بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في المشاركة المجتمعية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

علي صعيد متصل، وزع المحافظ 63 كرتونة مواد غذائية و 120كيلو لحوم و (30) شيكارة دقيق و (30) علبة حلوى المولد النبوى الشريف علي الأسر المتضررة من إرتفاع منسوب مياه نهر النيل بقرية دلهمو البحرية والقبلية بمركز ومدينة أشمون، وتابع الحالة العامة لمنازل الأسر المتضررة بالقرية نتيجة إرتفاع منسوب مياة النيل وحجم الأضرار المترتبة ووجه رئيس مدينة أشمون إلى إجراء حصر شامل لكافة الحالات المستحقة لبحث إمكانية مساعدتهم، مؤكدا إعفائهم من إيجار الأراضى لتخفيف العبء والمعاناة عنهم طبقا لقرار وزير الزراعة .