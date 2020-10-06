محافظ المنوفية يبحث مع رئيس شركة المقاولات المصرية المشروعات الجارية

استقبل اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس محب منير سالم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك للوقوف على آخر المستجدات للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

واستعرض المهندس محب سالم موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التي تم الانتهاء منها، ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه المشاريع الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركة في مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بلغت 13 مشروع، وبتكلفة إستثمارية تقدر 447 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات بمركزي منوف والباجور، حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية بنسبة تنفيذ 98% لمشروع محطة صرف صحي كفر العامرة بمنوف، وسيتم نهو الأعمال في نهاية أكتوبر الحالي، كما تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 80 % لمشروع صرف صحي سبك الضحاك (2) بالباجور وجارى نهو الأعمال بالمشروع نهاية شهر ديسمبر 2020.

وأشار إلي أنه جاري العمل لتنفيذ الأعمال المدنية وشبكات الإنحدار بمحطات صرف صحي كفر شبرابلولة، كفر الخضرة 2، ميت البيضا، قلتي الكبري ومحطة صرف صحي سمان وسيتم نهو الأعمال في منتصف العام المقبل.

كما جار العمل على قدم وساق بمشاريع محطات صرف صحي الكوم الأحمر، مناوهلة، كفر مناهلة، وجار اعتماد الرسومات، والتجهيز لبدء العمل خلال شهر بمشروع محطة صرف صحي فيشا الصغرى، وكفر بلمشط، وسيتم نهو الأعمال فى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وخلال الإجتماع وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة الباجور، بضرورة توفير موقع لإستيعاب نواتج الحفر خلال تنفيذ الأعمال القائمة وازالة أى معوقات تواجه عمل الشركة، كما أكد على وكيل وزارة الرى بالمحافظة، بالتنسيق مع الشركة، وتقديم كل الإمكانيات وتذليل العقبات لضمان نهو الأعمال فى مواعيدها المحددة، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ، ولضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لكل المشروعات التنموية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.