حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بحبه للسعي في تحقيق هدفه بشكل دائم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.