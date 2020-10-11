حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء من الأبراج الهوائية ذو مزاج متقلب سريعًا، فيمكن أن تجده سعيدًا، وبعد دقائق ينقلب مزاجه ويدّعي الحزن والكآبة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك، وتنجح في إبراز مواهبك وتبدو مقنعا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.