الزراعة: جمع وتدوير أكثر من مليون طن قش أرز وتنظيم 990 ندوة بالمحافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، إنه جرى جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 773 ألفًا و27 فدانًا، وبلغت كمية القش مليون و 434 ألفًا و490 طنًا.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف "عزوز"، أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 612 موقعًا في 6 محافظات، حيث جرى كبس 569 ألفًا و543 طنًا، وجرى فرم 278 ألفًا و208 أطنان، وجرى تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 411 ألف و636 فدانًا، مضيفاً أنه جرى عمل 403 أكوام سماديه لانتاج السماد العضوي، وكذلك جرى إنتاج 389 أطنان أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد أنه جرى تنفيذ 990 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).