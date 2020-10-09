الزراعة: ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع دون ترخيص في مطروح

إيماء إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه وردت معلومات عن وجود مخازن للأعلاف بمحافظة مرسى مطروح غير مرخصة وتقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة للاستهلاك الحيواني، فقد تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن مطروح، ومديرية زراعة مطروح، وقد داهمت القوة المخازن والمصنع وتم ضبط أعلاف دون ترخيص من وزارة الزراعة وصويا غير صالحة للاستهلاك الحيواني؛ كما تم ضبط عشرون ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع دون ترخيص من وزارة الزراعة وعدد مفرمه وخلاطه لفرم مخلفات المجازر بها بقايا ريش ومخلفات دواجن لتصنيع الأعلاف ونحو و650 طن "كُسب" عباد شمس غير صالح للتصنيع الزراعي و88 طن أعلاف مجهولة المصدر.

وشارك في الحملة المهندس عبدالعزيز إمام، مدير الإدارة العامة للأعلاف بوزارة الزراعة، والعميد شريف رشدي مدير إدارة حماية الثروة الزراعية، والعميد إيهاب أنور، بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والنقيب إبراهيم الشامي بمديرية أمن مطروح.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).