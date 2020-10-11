حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يلفت النظر أغلب الوقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.