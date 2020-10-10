رانيا فريد شوقي تهنئ الكينج بعيد ميلاده: "الكبير كبير.. بنحبك يا منير"

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان محمد منير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاده الـ66.

وكتبت شوقي: "الكبير كبير بنحبك يا منير، الـking تاريخ كبير وعظيم، كل سنة وإنت طيب وعقبال مليون سنة يارب في صحة وسعادة ونجاح وخير".

محمد منير لـ"الوطن": "كل سنة وجمهوري بخير"

وأعرب محمد منير، عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر.

وقال منير لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات خلال الفترة المقبلة، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة.وقررت دار الأوبرا المصرية مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وطرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية التي تعتبر من الأغاني الوطنية عددا كبيرا من المشاهدات، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.ومن المقرر أن يجري غدا طرح أغنية "كينج" احتفالاً بعيد ميلاد الفنان الكبير محمد منير، قام بتقديمها مجموعة من الشباب، والمقرر طرحها غدًا بمناسبة عيد ميلاده واليوم السبت، والأغنية فكرة وألحان وغناء الفنان الشباب يحيى هاني، وكلمات محمد موسى.