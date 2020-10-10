ربة منزل وزوجها يقتلان "مسنة" لسرقة مشغولاتها الذهبية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية لغز العثور على جثة سيدة "مسنة"، وبها آثار جروح في الوجه والعنق، داخل منزلها بقرية "العصلوجي"، التابعة لمركز الزقازيق، حيث تبين أن ربة منزل وزوجها قاما بقتلها، بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بورود بلاغ من أهالي قرية "العصلوجي"، دائرة المركز، بالعثور على "سي. هـ. و."، 68 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها، وبها جروح في أنحاء متفرقة من جسدها.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، واختفاء بعض المقتنيات الخاصة بالمجني عليها، مما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، تُدعى "هـ. أ."، 24 سنة، مقيمة بقرية العصلوجي، حيث كانت المجني عليها تستعين بها للقيام بمهام المنزل، مثل الطبخ وأعمال النظافة، واتفقت مع زوجها على سرقة المجني عليها.

ويوم الواقعة كانت المجني عليها تجلس برفقة بعض الجيران، ثم توجهت إلى منزلها، وما أن علمت المتهمة بأن المجني عليها أصبحت بمفردها توجهت إلى المنزل ووجدتها تجلس على أريكة وجلست معها، وسهّلت لزوجها الدخول إلى المنزل، وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ملك المجني عليها بشلّ حركتها، إلا أنها حاولت الصراخ مستغيثة بالأهالي، فقاما بالتعدي عليها بالضرب مستخدمين شعلة غاز وعكاز المجني عليها، مما أدى إلى إصابتها بجرح غائر في الرأس، ثم انتزعا منها المشغولات الذهبية بالقوة، مما أدى لإصابتها بجروح في العنق والأيدي، كما قاما بسرقة مبلغ مالي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.