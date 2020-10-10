رئيس البرازيل عن جيفارا: إرثه يلهم المهمشين ومدمني المخدرات

شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجومًا حادًا على تشي جيفارا، أحد القادة الرئيسيين للثورة الكوبية في ذكرى وفاته الـ53، أمس، قائلًا إن إرثه يلهم "المهمشين ومدمني المخدرات وحثالة اليسار".

ونشر الرئيس عبر حسابه على "تويتر"، صورة لجيفارا لحظة القبض عليه، معلقًا: "توفي رجل العصابات الشيوعي تشي جيفارا في بوليفيا، الذي لا يلهم إرثه سوى المهمشين ومدمني المخدرات وحثالة اليسار، مع نهايتها، فقدت الشيوعية قوتها في أمريكا اللاتينية، لكنها تحاول العودة عبر منتدى ساو باولو، الذي يواصل القتال".

وُلد أرنستو تشي جيفارا، والذي عُرف باسم تشي، عام 1928، في الأرجنتين، وهو رمز ثورة عام 1959 في كوبا والكاتب والمفكر، كما كان دبلوماسيًا ومنظرًا عسكريًا، وتوفي قتلًا بالرصاص وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، في بوليفيا حيث حاول إشعال نار الثورة.

عرض رجل أعمال أرجنتيني منزل المناضل اليساري الأشهر، إرنستو تشي جيفارا، وسط مدينة روزاريو الأرجنتينية، للبيع، دون أن يذكر السعر المطلوب.

وكان فرانسيسكو فاروجيا، قد اشترى العقار الذي وُلد فيه جيفارا، عام 2020، وهو شقة مساحتها 240 مترًا مربعًا وتقع في مبنى على الطراز الكلاسيكي الجديد وسط مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وكان رجل الأعمال يريد تحويل الشقة إلى مركز ثقافي، إلا أن خطته لم تتحقق.

ولم يذكر رجل الأعمال الأرجنتيني السعر الذي يطلبه في هذا العقار، بحسب موقع "بي بي سي"، وعلى مر السنين، اجتذب منزل أيقونة اليسار عددًا من الزوار البارزين، بينهم رئيس أوروغواي السابق خوسيه بيبي موخيكا، وأبناء الزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو.

ولكن ربما كان الزائر الأكثر شهرة هو ألبرتو غرانادوس الذي سافر مع تشي جيفارا عندما كان طبيبًا شابًا على دراجة نارية عبر أمريكا الجنوبية في الخمسينيات.