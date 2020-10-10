عاجل.. "الري": فيضان هذا العام مستمر حتى منتصف نوفمبر

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تواصل إجتماعاتها الدورية، اجتمعت برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وأوضحت أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عالي وجاري التعامل معه، طبقاً للسيناريوهات الموضوعة وتشير بيانات الرصد إلى استمراره حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة أن يوم اﻷحد 18 أكتوبر الجاري سوف تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي.

ويحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه.

ويأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يُعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021".

ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا اﻹطار فقد بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعي المكثفة لإقامته في موعده المحدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم، حيث يجري تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد.

يأتي ذلك في ضوء اتخاذ كافة اﻹجراءات اﻹحترازية للوقاية من كوفيد 19 وذلك تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و 2019، وقد لاقت اللجنة إقبالاً كبيراً من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.