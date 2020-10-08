"الري" عن ظهور تمساح بالغربية: "نبحث ولم نجد شيئا"

قال عادل عبدالقادر، وكيل وزارة الري بالغربية، إنه منذ انتشار فيديو عن وجود تمساح في ترعة الفاروقية بالمحافظة، وهم يبحثون ولكن لم يصلوا إلى شيء، موضحا أن العمال يعملون بالحفارات في مشروع تطهير الترعة منذ الصباح وحتى غروب الشمس، ولم يروا أي شئ.

وأضاف "عبدالقادر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنهم لا يكذبون الفيديوهات المنتشرة، ولكنهم يبحثون وحتى الآن لم يجدوا شيئا، معقبا: "أنا مسؤول وأحاسب إذا لم أتحرك".

وأشار وكيل وزارة الري بالغربية، إلى أن الذين أكدوا وجود التمساح، مجموعة صيادين ولم يبلغوا الوزارة، موضحا أنه لا يوجد أحد من الأهالي أو العاملين في الترعة رأى هذا التمساح، لافتا إلى أن الفيديو المنتشر عبارة عن دائرة في المياه، ولا يستطيعون التأكد من شيء.

من جانبه، طالب "الإبراشي" المواطنين الذين صوروا مقطع الفيديو المنتشر بالذهاب إلى مديرية وزارة الري بالغربية؛ لإحاطتهم بما حدث.

وبالنسبة لاستعدادات المحافظة للسيول، قال وكيل وزارة الري بالغربية، إنهم اتخذوا كل الإجراءات والترع جاهزة لاستقبال أي سيول، وهناك استعداد قبل هطول السيول بفترة، وهناك أجهزة تنبؤ قوية في الوزارة لرصد أي أمطار أو سيول؛ لاتخاذ اللازم.

وفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد وجود تماسيح صغيرة في مياه "بحر شبين"، تزامنًا مع ارتفاع منسوب نهر النيل، وأصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهات عاجلة إلى رئيس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي إدارة الري، لفحص شكاوى المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة "بحر شبين"، والتأكد من صحة الواقعة من عدمها.