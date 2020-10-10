أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض لتشطيب شقتك بـ1.5 مليون جنيه؟

بعد شراء عقار جديد أو عند الرغبة في تحسين وتجديد المنزل القديم، يسعى الكثيرون إلى توفير مبلغ مالي يساعدهم على تشطيب العقار بعد شرائه أو تجديده بالكامل، وتسهيلًا على المواطنين، تقدم العديد من البنوك قروض تشطيب الشقة وتجديد العقار السكني.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، إجراءت وشروط ومستندات الحصول على قرض تشطيب الشقة وتجديد العقار السكني من بنك مصر، بقيمة تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، كالتالي:

مزايا قرض تشطيب الشقة من بنك مصر

- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري.

- أطول فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

- معدل عائد تنافسي عند الحصول على قرض تشطيب الشقة.

- أقل مصاريف إدارية للقرض "يتم تحصيلها عند صرف القرض".

- التمويل بغرض التشطيب أو التحسين للوحدات القائمة سواء المسجلة أو غير المسجلة.

- تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة ولا يتم المطالبة بأي مستحقات للبنك من الورثة.

- نسبة التمويل تصل إلى 85% من قيمة المقايسة.

شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة

- ألا يقل الدخل عن 1000 جنيه بحد أقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40% من المرتب.

- ألا يزيد الحد الأقصى للسن عن 65 عامًا عند استحقاق القرض، وذلك لجميع العملاء، شرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التشطيب

في حالة أنّ الوحدات مسجلة

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجلًا في الشهر العقاري.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري أو المقاول الذي يقوم بأعمال التشطيب أو التحسين.

في حالة أنّ الوحدات قابلة للتسجيل أو غير مسجلة بالشهر العقاري

- سند ملكية غير مسجل بالشهر العقاري مع استيفاء إيصال مرافق حديث أو شهادة من الجهات الحكومية "شركة الكهرباء – شركة المياه" تفيد التعاقد على العداد باسم طالب الحصول على التمويل لضمان أنّ الوحدة محل التشطيب يمتلكها العميل.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري أو المقاول الذي يقوم بأعمال التشطيب أو التحسين.

المستندات الخاصة بالعميل

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها 3 أشهر.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل "كهرباء، غاز، مياه، تليفون" لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.