يصل لـ 120 ألفا.. شروط قرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية من بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية، بالتعاقد مع 14 ناد رياضي، كأحد قروض التجزئة المصرفية، المندرجة ضمن خدمات تمويل المشروعات، وفقا لعدد من الشروط المحددة، بشرط ألا يزيد قيمة القسط الشهري لسداده على 35% من راتب العميل.

وترصد "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها، التفاصيل الكاملة لقرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية من بنك مصر، الشروط، المستندات المطلوبة، قائمة النوادي المتعاقد عليها.

تفاصيل قرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية من بنك مصر

تطلب البنوك بعض الأوراق للحصول على قرض عضوية الأندية، وفي مقدمتها مفردات المرتب، أو شهادة إثبات دخل، كما تطالب العميل بالتوقيع على تفويض للبنك بإسقاط عضويته حال تخلفه عن سداد القسط الشهري أكثر من 3 أشهر.

يمنح القرض للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة / الأعمال الحرة.

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

قائمة الأندية الرياضية المتعاقد معها البنك

شروط الحصول على قرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية من بنك مصر

- يقدم البنك قروضًا لتمويل اشتراكات الأندية بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه.

- تبلغ نسبة الفائدة 12.3% في حالة تحويل المرتب على البنك.

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا عند استحقاق القرض، وفقًا لنوع برنامج التمويل.

- تصل مدة التمويل إلى 120 شهرًا.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- يُمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة طول فترة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية من بنك مصر

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل.

- خطاب ترشيح قبول عضوية العميل بالنادي.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري عن ذات الشهر بالنسبة للأعمال الحرة.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.