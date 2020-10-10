ليلى علوي تهنئ "منير" بعيد ميلاده: دائمًا ممتعنا بصوتك وأغانيك يا ملك

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة الكينج محمد منير، في عيد ميلاده الـ66، حيث وُلد في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر عام 1954.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "كل سنة وانت طيب يا كينج، ودايمًا ممتعنا بصوتك وطلتك وأغانيك، وسنة حلوة يا منير، كل سنة وانت طيب يا ملك".

وشاركت ليلى علوي، محمد منير، فيلم "المصير"، للمخرج يوسف شاهين، وبطولة نور الشريف، ومحمود حميدة، وخالد النبوي، وهاني سلامة، وصفية العمري.

من أشهر ألبومات محمد منير، ابن محافظة أسوان والذي جاء بصحبة أسرته إلى القاهرة، "شبابيك"، و"اتكلمي، و"من أول لمسة"، و"ممكن"، و"أنا قلبي مساكن شعبية"، و"سط الدايرة"، و"بنتولد"، و"يا أهل العرب والطرب"، و"علموني عنيكي".

وأعرب محمد منير عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده، وقال لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضّر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات خلال الفترة المقبلة، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية.

وطرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل، وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية التي تعتبر من الأغاني الوطنية عددًا كبيرًا من المشاهدات، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

وطرح المطرب الشاب يحيى هاني أغنيته الجديدة "كينج"، والتي أهداها للفنان محمد منير احتفالًا بعيد ميلاده عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

وجاءت الأغنية من كلمات محمد موسى، وفكرة ألحان يحيى هاني، وتوزيع موسيقي عمر الهواري، والفيديو كليب من إخراج شريف أكرم.