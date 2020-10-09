المطرب يحيى هاني يطرح أغنية "الكينج" احتفالا بميلاد منير (فيديو)

طرح المطرب الشاب يحيي هاني أغنيته الجديدة "كينج"، والتي يهديها للفنان محمد منير احتفالا بعيد ميلاده عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

وجاءت الأغنية من كلمات محمد موسى وفكرة ألحان يحيي هاني وتوزيع موسيقي عمر الهواري، والفيديو كليب من إخراج شريف أكرم.

يذكر أن الفنان محمد منير أعرب عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق غدا السبت 10 أكتوبر، وقال منير لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات خلال الفترة المقبلة، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية.

وقررت دار الأوبرا المصرية مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وطرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل، وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية التي تعتبر من الأغاني الوطنية عددًا كبيرًا من المشاهدات، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

وللفنان محمد منير الكثير من الأغاني الشهيرة والتي تعلق بها جمهوره مثل "على صوتك بالغنا، صوتك، شبابيك، عيون، يا أهل العرب والطرب، أحمر شفايف، يالالالي، لما النسيم، شيء من بعيد".

وكان آخر ظهور للكينج محمد منير، حينما حرص على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، وظهر بجوار الفنانتين هالة صدقي ومنة شلبي خلال صور الفرح.