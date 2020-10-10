حكاية تراجع "الكينج" عن زواجه من نجلاء بدر: كويس مكانش هيخليني اشتغل

في قلوب العاشقين، تجد أغنياته تحتل الصدارة، يهديها المحبين لبعضهم البعض، مع "أول لمسة" يكون حاضرًا، ليبدأ الحلم بـ"طعم البيوت"، ولا خوف من الأزمات التي تلاحق المحبين "ربك لما يريد أحلامنا هتتحقق وكلامنا هيتصدق".

66 عامًا على ميلاد الكينج محمد منير، الذي ولد في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر عام 1954، الذي دندن في "عشق البنات"، إلا أنه لم يقترن اسمه بزوجة أو محبوبة على طوال أكثر من 40 عامًا في مشواره الفني.

"على مهلك علي.. ده أنا حيلة أبوي وأمي"، عالم النساء في حياة محمد منير، محدود للغاية، ومن أغرب قصص ارتباطه، كانت مع الفنانة نجلاء بدر، التي ارتبط بها ومن أجلها غنى لها "لمّا النسيم يعدي من بين شعرك حبيبتي"، وبالرغم من التقدم لخطبتها، إلا أنه انسحب فجأة.

وعن هذه الواقعة حكت نجلاء بدر، في لقاء تليفزيوني، عن علاقتها بالكينج محمد منير، وتأكيدها أن الحكاية "باظت" قبل كتب الكتاب، وقرر الكينج الانسحاب فجأة رغم مقابلته لأهلها، وتقديم أغنية "لمّا النسيم" من أجلها هى فقط.

"لو اتجوزته كنت فشلت".. رأت نجلاء بدر أن الفشل كان سيكون حليفًا لها بعلاقتها مع محمد منير، بسبب فرق السن الكبير بينهما "مكنتش مدركة وقتها الموضوع، وطبيعة الحياة مختلفة".

واستطردت، "أنا مش زعلانة على فكرة إنه سابني، لو اتجوزته مكنش هيخليني اشتغل، وأنا كنت بخاف منه، هو إنسان ناضج جدًا، بس أنا كنت فاكرة إني هخرج واتفسح".

وتابعت "بدر": "أنا احترمت انسحابه، ومسألتش عن السبب، محدش بيسأل حد إنت سبتني ليه، أنا ماكنتش بحبه عشان كده منجرحتش لما مشي".