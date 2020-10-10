إعادة إعمار 5670 منزلاً ضمن مبادرة "اكفل قرية فقيرة" ببني سويف

انتهت جمعية "الأورمان" من إعادة إعمار 5 آلاف و670 منزلاً في 282 قرية محافظة بني سويف، ضمن مبادرة "اكفل قرية فقيرة"، التي استهدفت إعادة إعمار ما يزيد على 32 ألف منزل في 11 ألف و85 قرية، من القرى الأكثر احتياجاً، بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية "الأورمان"، في تصريحات اليوم السبت، أن مشروع "اكفل قرية فقيرة" مشروع تنموي متكامل، يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وأوضح أن الإعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية، واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلاً عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين، وتنظيم قوافل طبية لعلاج المرضى من غير القادرين.

وأضاف "فؤاد" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية “الأورمان” قد أقامت عدداً كبيراً من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح أهالى محافظة بني سويف، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجاً من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، وكذلك مشروعات كشك البقالة، فضلاً عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.