الزراعة: قش الأرز أصبح مصدر دخل للفلاح وليس عبئا عليه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزارة البيئة تقوم بدورها في توفير ماكينات لقش الأرز للمزارعين والفلاحين، حيث يكون هناك نظم مختلفة لتوفيرها، منها الإيجار وبعض التسهيلات المقدمة لبعض الشركات.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، "لا نعمل على بند المخلفات الذي يتم تطبيقه على المخلفات فقط، ولكن نبدأ في تغيير طريقة تفكير الفلاح المصري بأن قش الأرز ليس عبئاً عليه ويريد التخلص منه عن طريق حرقه وإنما هو مصدر من مصادر الدخل".

وتابع: "الفلاح دلوقتي بقى بيبيع الأرز وبيحسب تكلفة المورد المالي اللي هيجيله من بيع قش الأرز"، مؤكدًا أن الأقمار الصناعية لها دور في رصد حرائق قش الأرز، ونعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي ومنظومة الاستشعار عن بُعد، مضيفًا أنه تم تطبيق تجربة أولية للمنظومة التي تحلل الصور الخاصة بالأقمار الصناعية وتبين المساحات المنزرعة وتحدد المساحات الموجودة من الأرز والكميات المتوقع إنتاجها، وكميات قش الأرز المتوقع توافرها، وأيضًا كميات المياه التي سيتم استهلاكها في الزراعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك منظومة التغيرات المكانية التي تعمل على رصد الرقعة الزراعية بالكامل وأي تعديات ومخالفات موجودة عليها، وكل هذه الأمور يتم تطبيقها، مؤكدًا أننا نتخذ مجموعة من الخطوات الجادة هذه الفترة وسيتم استكمالها في المستقبل القريب وسيكون لدينا منظومة تعتمد على التكنولوجيا، لدراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالمنظومة الزراعية، إضافة إلى أننا نبدأ بتكملة هذا الأداء الذي نقوم به في استعمال التحول الرقمي لتطوير حالة الفلاح.