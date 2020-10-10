محافظ الشرقية يوجه بالتصدي لمخالفات حرق قش الأرز

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن وجهاز حماية البيئة بالمحافظة، بالمرور على الأراضي الزراعية، لرصد المزرارعين المخالفين ممن يقومون بحرق قش الأرز، فضلاً عن توعيتهم بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدوله تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات، من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برصد أحد المزارعين بقرية "الغار"، أثناء قيامة بمخالفة التعليمات الصادرة بعدم حرق قش الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بـ"العصايد"، بالتصدي للمزارعين المخالفين ممن يقومون بحرق قش الأرز، مما تسبب في تلوث الهواء، وتصاعد الأدخنة، وظهور السحابة السوداء بنطاق المحافظة.

وعلى جانب آخر، أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان للمرور الميداني على الأراضي الزراعية، خاصةً الأراضي المجاورة للكتل السكانية، للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل، لما تمثله من أمن قومي وغذائى.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بـ"الظواهرية"، بإزالة حالة تعديات بناحية "الفولي"، على مساحة 175 متراً مربعاً، عبارة عن مبانٍ بالطوب الدبش الأبيض، وتمت إزالة المخالفة حتى سطح الأرض، كما تم تنفيذ إزالة لمزرعة دواجن مقامة بالمخالفة بالطوب الدبش بناحية قرية "بحر البقر 2"، على مساحة 3 قراريط، بما يعادل 525 متراً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.