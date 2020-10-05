"أميك": ارتفاع مبيعات الملاكي لـ"تويوتا ورينو"خلال أول 8 أشهر من 2020

رغم ظهورها منذ أقل من عامين، إلا أنها حققت نجاحًا بالشارع المصري، حيث أظهر التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك" حجم مبيعات العلامات التجارية لشركات السيارات (الملاكي) داخل السوق المحلي خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس 2020 مقارنة بمبيعاتها في نفس المدة من العام 2019، وتضم تلك القائمة أكثر 12 علامة تجارية من بينهم "أم جي" والتي أحتلت المركز السادس من حيث حجم المبيعات والتي وصلت إلى 7100 سيارة.

وحسب التقرير جاءت "هيونداي" بالترتيب الأول ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 10153 سيارة لتنخفض نسبة المبيعات خلال 2020 عن مبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11459 سيارة، فيما أرتفع معدل مبيعات "تويوتا" والتي جاءت بالترتيب الثاني في القائمة بمبيعات 9964 سيارة خلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8170 سيارة.

وأوضح التقرير، انخفاضًا في معدل مبيعات "نيسان" خلال 2020 والتي وصلت إلى 9531 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11517 سيارة، فيما ارتفع معدل مبيعات "رينو" خلال 2020 بمبيعات 8687 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8193 سيارة.