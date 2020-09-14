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زيادات في أسعار سكودا موديل 2021

كتب:

أمير مسعد
04:04 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
سكودا

سكودا

أعلنت شركة كيان الوكيل الحصرى لعلامة سكودا فى مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لموديلات 2021 بزيادات تصل الى 10 آلاف جنيه عن موديلات 2020.

سكودا كودياك 2021 وتتوفر بمحرك 1.4 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر

الفئة الأولى: 555 ألف                الفئة الثانية:595 ألف 

الفئة الثالثة: 675 ألف                الفئة الرابعة: 715 ألف 

الفئة الخامسة: 755 ألف             الفئة السادسة: 860 ألف 

بزيادة 5 آلاف جنيه لكل الفئات 

سكودا كاروك 2021 وتتوفر بثلاث فئات بمحرك 1.4 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر 

الفئة الأولى: 510 ألف                  الفئة الثانية: 585 ألف 

                       الفئة الثالثة: 595 ألف 

بزيادة 10 آلاف جنيه لكل الفئات  

سكودا سوبيرب 2021 وتتوفر بـ5 فئات وخيارين من المحركات 

الخيار الأول : 1.4 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر

الفئة الأولى: 495 ألف بزيادة 5 ألاف جنيه         

الفئة الثانية: 565 ألف بزيادة 10 آلاف جنيه 

الفئة الثالثة: 630 ألف 

أما الخيار الثانى: 2.0 لتر تربو يولد قوة 220 حصان

الفئة الأولى: 725 ألف             

الفئة الثانية: 775 ألف 

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