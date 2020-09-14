زيادات في أسعار سكودا موديل 2021
كتب:
أمير مسعد
04:04 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
سكودا
أعلنت شركة كيان الوكيل الحصرى لعلامة سكودا فى مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لموديلات 2021 بزيادات تصل الى 10 آلاف جنيه عن موديلات 2020.
سكودا كودياك 2021 وتتوفر بمحرك 1.4 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر
الفئة الأولى: 555 ألف الفئة الثانية:595 ألف
الفئة الثالثة: 675 ألف الفئة الرابعة: 715 ألف
الفئة الخامسة: 755 ألف الفئة السادسة: 860 ألف
بزيادة 5 آلاف جنيه لكل الفئات
سكودا كاروك 2021 وتتوفر بثلاث فئات بمحرك 1.4 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر
الفئة الأولى: 510 ألف الفئة الثانية: 585 ألف
الفئة الثالثة: 595 ألف
بزيادة 10 آلاف جنيه لكل الفئات
سكودا سوبيرب 2021 وتتوفر بـ5 فئات وخيارين من المحركات
الخيار الأول : 1.4 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر
الفئة الأولى: 495 ألف بزيادة 5 ألاف جنيه
الفئة الثانية: 565 ألف بزيادة 10 آلاف جنيه
الفئة الثالثة: 630 ألف
أما الخيار الثانى: 2.0 لتر تربو يولد قوة 220 حصان
الفئة الأولى: 725 ألف
الفئة الثانية: 775 ألف