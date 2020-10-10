تويوتا تنشر أول سيارة للجيل الجديد من "سيينا" ميني فان 2021

نشرت شركة تويوتا اليابانية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو استعرضت فيه الجيل الرابع الجديد كليًا من سيينا ميني فان 2021.

والتي تركز على التكنولوجيا والتصميم المميز وميزات الراحة المبتكرة والاقتصاد المذهل في استهلاك الوقود، وتقدم Sienna الجديدة كليًا، مزيجًا مثاليًا من التنوع والتطور.

ويأتي التصميم، بشكل أكثر جرأة، وقالت تويوتا إن السيارة متأثرة بسيارات الدفع الرباعي، كما تم تزويدها بعجلات ذات طابع رياضي.

وتأتي السيارة مزودة بكشافات أمامية وخلفية مزودة بإضاءات ليد، ويتوفر في السيرة من الداخل من شاشة تاتش، بمساحة 9 بوصات، بالإضافة إلى شاشة معلومات بمساحة 7 بوصات.

وتأتي السيارة بنظام المحرك الهجين، محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يعمل بالتوافق مع محركين كهربائيين، وبطارية يتم شحنها بشكل أتواتيكياً أثناء القيادة، وتأتي السيارة مزودة بأربعة أنظمة مختلفة للقيادة، هي EV وNormal وEco وSport.

ويوفر المحرك البنزين والمحركين الكهربائيين معاً قوة تأتي 246 حصان ومعدل استهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي السيارة مزودة بثظام ثماني مقاعد ويمكن طي المقاع الخلفية لزيادة مساحة التخزين داخل السيارة.

وتوفر السيارة، 7 منافذ USB، وواي فاي، ونظام صوت JBL Premium 12 ونظام Android Auto، وApple CarPlay، ونظام ملاحة، والمزيد.

كما تم تزويد السيارة بأحدث أنظمة الأمان نظام تحذير ما قبل التصادم وكشف المشاه، ونظام تثبيت السرعة ونظام مغادة المسار على الطريق.

كما يتوفر في السيارة 10 وسائد هوائية ونظام التكم في ثبات السيارة ونظام التحكم في الجر، ونظام توزيع قوة الفرامل على العجلات، ونظام مانع الإنغلاق وخاصية SMART STOP للتوقف الذكي.