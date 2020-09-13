تويوتا تطلق مركزا تعليميا افتراضيا في الولايات المتحدة

أطلقت شركة تويوتا مركزًا تعليميًا افتراضيًا جديدًا ومثيرًا، يوفر للزائرين تجربة وفرصة لزيارة العديد من مرافق التصنيع في الولايات المتحدة.

ويتضمن المركز سلسلة من الدروس والمناهج الدراسية المجانية القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال شركاء مؤسسة تويوتا الولايات المتحدة الأمريكية، ونصائح ميدانية افتراضية.

وقال كريس رينولدز، كبير المسؤولين الإداريين في تويوتا، ​​إن مركز التعليم الافتراضي يوفر نافذة رقمية على العالم، مشيرًا إلى أن الفلسفات التوجيهية وراء عمليات التصنيع والمنتجات، بما في ذلك التحسين المستمر واحترام الناس.

ومن خلال الدروس المستندة إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يمكن للزوار تعلم العلم الكامن وراء بعض فلسفات تويوتا الأساسية التي تتجاوز بناء السيارات والشاحنات.

كما يمكن للزوار أيضًا الذهاب وراء الكواليس في مركز البحث والتطوير التابع للشركة، والدخول إلى المستقبل في معهد أبحاث تويوتا (TRI)، لاكتشاف كيف تبني تويوتا مستقبل التنقل مع تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لجعل القيادة أكثر أمانًا.

وقال مايك جوس، رئيس مؤسسة Toyota USA: "في Toyota ، نؤمن بأهمية توفير تعليم عالي الجودة ويمكن الوصول إليه، ونظرًا لأن المعلمين يواجهون تحديات جديدة خلال هذا الوقت الفريد ، نأمل أن تزود هذه التجارب الافتراضية والموارد المجانية الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمتعلمين مدى الحياة على حد سواء، بمحتوى جذاب يساعد في إعادة التعلم إلى الحياة، كما يمكن للزوار القيام بجولة افتراضية في مراكز الخبرة في مصانع سيارات Toyota في إنديانا وكنتاكي وميسيسيبي وتكساس لمعرفة كيفية صنع الموديلات الشهيرة مثل Avalon و Corolla و Highlander و Tacoma".