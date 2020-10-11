"التضامن" تحتفل باليوم العالمي للفتاة.. اليوم

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة بمصر 2020، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وسيقام المنتدى تحت عنوان "تمكين وتمتع الفتيات من استخدام المنصات الاليكترونية بشكل عادل".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المصرية للعام الثالث على التوالي لأهمية دور المرأة والفتاة، وهو أيضاً أحد أشكال تمكين الفتيات والمساواة في الأدوار، والذي يعكس التزاماً وتنفيذاً لتوجهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام، ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.

وأكدت أنه عبر سنوات عديدة مضت عانت فيها الفتاة والمرأة المصرية من التهميش، كناتج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وقد تمكنا من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها لتأتي توجهات الإرادة السياسية بتخصيص عام للمرأة والفتاة، إيماناً بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في بناء الوطن.

ويحتفل العالم في 11 أكتوبر من كل عام، باليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة تحت اسم "اليوم العالمي للفتاة"، وذلك لحماية حقوق الفتيات، وزيادة الوعي نحو أهمية المساواة بينهم وبين الجنس الآخر، وأهمية إظهار أشكال نجاح الفتيات في كثير من المجالات المختلفة، ويساعد يوم الفتيات على رفع مستوى الوعي ليس فقط حول القضايا التي تواجه الفتيات، ولكن أيضًا ما قد يحدث عند حل تلك المشكلات، فهو يساعد على تعليم الفتيات وتقليل معدل زواج الأطفال، ويساعد على تعزيز الاقتصاد من خلال مساعدة الفتيات في الحصول على وظائف ذات رواتب أعلى، وتوعيتهم ضد العنف الجسدي والنفسي من الجنس الأخر.

ويشمل اليوم العالمي للفتاة في كل عام موضوعا مختلفا ففي العام الأول كان الموضوع حول "القضاء على زواج الأطفال"، والعام الثاني كان عن "الابتكار من أجل تعليم الفتيات"، أما الثالث فكان حول "تمكين الفتيات المراهقات لإنهاء دائرة العنف" ثم العام التالي له كان عن "قوة الفتاة المراهقة"، وفي عام 2018 كان عن "قوة الفتاة الماهرة" وفي عام 2020 عن "تمكين الفتيات من استخدام المنصات الإليكترونية بشكل عادل".