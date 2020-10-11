من أزمة كورونا إلى "معرض تراثنا".. مصر داعمة للسودان الشقيق

مواقف عدة في وقت الأزمات أظهرت المعدن الحقيقي لجسر الروابط الأزلية بين مصر والسودان الشقيق، آخرها استضافة دولة السودان كضيف شرف للدورة الحالية لمعرض تراثنا، للمرة الأولى من نوعها، وتخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني، لدعم الدولة الشقيقة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها على خلفية أزمة الفيضانات الأخيرة.

في مطلع الشهر الجاري، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وفي سبتمبر الماضي، استقبل مطار جوبا الدولي، شحنة مساعدات طبية مصرية إلى دولة جنوب السودان لدعم الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"البشبيشي": موقف مصر يؤكد الوحدة التاريخية بين البلدين

موقف مصر الداعم للسودان في الأزمات المختلفة، يأتي تأكيدًا على وحدة الدولتين وموقف مصر الداعم لدول أفريقيا دائمًا، بحسب قول الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشؤون الأفريقية.

وتابعت البشبيشي لـ"الوطن" أن اختيار السودان كضيف شرف لمعرض تراثنا هذا العام يعكس حرص مصر على دعمهم في أزمتهم الحالية ليس فقط بإرسال المساعدات وإنما أيضا من خلال الفعاليات المختلفة بما يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شهد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس انطلاق فعليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية ويستمر حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، يوميا من العاشرة صباحا، حتى العاشرة مساءً، والدخول مجانا.